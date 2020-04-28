2020 GDT Doğa Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları

Doğa fotoğrafçılarının en etkileyici görüntülerinin katıldığı yarışmaya onlarca ülkeden fotoğrafçı, çeşitli kategorilerde yarışmak için binlerce çalışma gönderdi.
Uzmanlardan oluşan jürinin seçtiği en iyi fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği (GDT) tarafından düzenlenen Yılın Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın bu yılki kazananları belli oldu.
Doğa fotoğrafçılarının en etkileyici görüntülerinin katıldığı yarışmaya onlarca ülkeden fotoğrafçı, çeşitli kategorilerde yarışmak için binlerce çalışma gönderdi.
Uzmanlardan oluşan jürinin seçtiği en iyi fotoğraflar, Sputnik’in galerisinde.
26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14 km kuzeybatısında bulunan Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesi yapılan bir deney esnasında patlamış ve nükleer kaza felaketi yaşanmıştı.
Avrasya’nın en aktif yanardağı olarak bilinen Kluçevskaya Sopka’da Mart başında başlayan volkanik patlamalar devam ediyor.
Rusya'da halk tarafından çok sevilen en önemli bayramlardan 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 75. yıldönümünün kutlanması için hazırlıklar devam ediyor.
Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan ‘evde kal’ çağrısına destek veren yerel otoriteler, baharda birçok ziyaretçi çekebileceği endişesiyle parklardaki binlerce çiçeğin budanmasına karar verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)