Mahkumlara kötü muamelenin görüntülendiği El Salvador'daki cezaevinden kareler

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 'koronavirüs pandemisini istismar ettiklerini' söyleyerek çete üyelerine karşı 'öldürücü güç kullanılması' için polis ve askere yetki verdi.
Bukele'nin çete üyelerine karşı 'öldür' emri, haftasonunda ülke çapında en az 50 kişinin öldürülmesinin ardından geldi. Devlet Başkanının kararıyla daha önce yakalanmış çete üyeleri de dışardaki çete üyelerine talimat verdikleri gerekçesiyle koronavirüs pandemisinde görülmemiş muamelelere tabi tutuldu.
El Salvador'daki Izalco Cezaevi'nden görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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