Arşivden: Sovyetler Birliği'nde 1 Mayıs kutlamaları

SSCB döneminde 1 Mayıs Bayramı'nda düzenlenen yürüyüş ve gösterilerden kareler, Sputnik'in galerisinde.
1917 Bolşevik devriminin ardından kurulan Sovyetler Birliği'nin temel dayanaklarından biri olan 1 Mayıs Bayramı, ülkede baharın gelişi, tarlalarda çiftçilerin iş başı yapması, işçilerin dayanışması ve yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak görülüyordu.
SSCB döneminde 1 Mayıs Bayramı'nda düzenlenen yürüyüş ve gösterilerden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Çin’de sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla "Yasak Şehir"in ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürülürken, parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyarete açık olacak.
Nisan ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilgi çekici görüntü çekme fırsatını yakaladı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 'koronavirüs pandemisini istismar ettiklerini' söyleyerek çete üyelerine karşı 'öldürücü güç kullanılması' için polis ve askere yetki verdi.
26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14 km kuzeybatısında bulunan Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin 4. ünitesi yapılan bir deney esnasında patlamış ve nükleer kaza felaketi yaşanmıştı.
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