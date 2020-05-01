100 kişilik ekip Van Gölü sahilinde 110 ton çöp topladı

Van'ın İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmalarında bir haftada 110 ton çöp toplandı.
1917 Bolşevik devriminin ardından kurulan Sovyetler Birliği'nin temel dayanaklarından biri olan 1 Mayıs Bayramı, ülkede baharın gelişi, tarlalarda çiftçilerin iş başı yapması, işçilerin dayanışması ve yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak görülüyordu.
Çin’de sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla "Yasak Şehir"in ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürülürken, parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyarete açık olacak.
Nisan ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilgi çekici görüntü çekme fırsatını yakaladı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 'koronavirüs pandemisini istismar ettiklerini' söyleyerek çete üyelerine karşı 'öldürücü güç kullanılması' için polis ve askere yetki verdi.
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