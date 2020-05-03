Kayıt
15:48 03 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Ara sokaklarda yasak manzaraları

    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (159)
    0 31
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Polis kentin işlek caddelerinde kontrol noktası kurdu. Boş caddeler sokak hayvanlarına kaldı.
    • Ailelerinden habersiz dışarı çıkan çocuklar, polise yakalanmamak için uğraşırken, ceza yazılacak korkusuyla yüzlerini kapatıyor.
    • Kalabalık olmasıyla bilinen Bağlar’ın ara sokaklarında sadece fırın ve eczanelere giden vatandaşlar dikkat çekiyor.
    • Bağlar’ın en kalabalık noktalarından biri olan Sağlık Ocağı Pazarı’nda da büyük sessizlik hakim. Belediye çalışanları çarşıyı dezenfekte çalışmaları yürütüyor.
    • Sağlık Ocağı Pazarı’ndan bir görüntü
    • Ara sokaklardaki müstakil evlerde yaşayan vatandaşlar evlerinin önüne çıkarak hava alıyor.
    • Evinden çıkan bir kadın fırına ekmek almaya gidiyor.
    • Çocuklar evlerinin önünde oynuyor.
    • Evlerinin önünde oturan kadınlar
    • Evlerinin penceresinden boş sokakları seyre dalan çocuklar
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Polis kentin işlek caddelerinde kontrol noktası kurdu. Boş caddeler sokak hayvanlarına kaldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104195/95/1041959571_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_29b6bd8af2299b14444f7428fd804f3b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005031041959690-ara-sokaklarda-yasak-manzaralari/

    Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerden biri olan Diyarbakır’da, vatandaşlar önceki yasaklara oranla kuralara büyük oranda riayet ediyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 ilde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

    Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Gazi ve İnönü caddeleri ile Ofis semti sessizliğe büründü.

    Kalabalıklığı ile bilinen Bağlar’ın ara sokakları, önceki yasaklara oranla sessiz. Vatandaşların büyük oranda riayet ettiği yasaktan fırınlar, eczaneler ve sağlık kuruluşları muaf tutuldu. Diyarbakır’da da sadece ekmek almak için fırınlara ve eczanelere giden vatandaşlara izin verildi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (159)
    Etiketler:
    Tedbir, Diyarbakır, Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs, Koronavirüsle mücadele
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • “Bu süreci fırsat bildik. Sahiller boş” diye konuşan Bor, “100 kişilik ekiple bir haftada 110 ton çöp topladık. Canla başla çalışarak Van Gölü sahillerini temiz tutmaya çalışıyoruz. İnşallah sürekli temiz buluruz. Vatandaşların temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor dedi.
      Son güncelleme: 15:48 01.05.2020
      15:48 01.05.2020

      100 kişilik ekip Van Gölü sahilinde 110 ton çöp topladı

      Van'ın İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmalarında bir haftada 110 ton çöp toplandı.

      5
    • Moskova'daki 1 Mayıs geçidinin katılımcıları, 1987 yılı
      Son güncelleme: 13:36 01.05.2020
      13:36 01.05.2020

      Arşivden: Sovyetler Birliği'nde 1 Mayıs kutlamaları

      1917 Bolşevik devriminin ardından kurulan Sovyetler Birliği'nin temel dayanaklarından biri olan 1 Mayıs Bayramı, ülkede baharın gelişi, tarlalarda çiftçilerin iş başı yapması, işçilerin dayanışması ve yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak görülüyordu.

      10
    • Çin – 720 bin metrekarelik alanı kaplayan ve ülkedeki saraylar arasında en bilineni olan ''Yasak Şehir dışında bir çift düğün fotoğraflarını çektiriyor.
      Son güncelleme: 12:21 01.05.2020
      12:21 01.05.2020

      Çin'de parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı

      Çin’de sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla "Yasak Şehir"in ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürülürken, parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyarete açık olacak.

      8
    • Hubble Uzay Teleskobu tarafından Kartal Bulutsusu içinde çekilen görüntü
      Son güncelleme: 18:53 29.04.2020
      18:53 29.04.2020

      Nisanda çekilen göz alıcı uzay kareleri

      Nisan ayında uzay çalışmalarını yürüten Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile uzay teleskopları bir sürü ilgi çekici görüntü çekme fırsatını yakaladı.

      9
    Multimedya
    Çocuklar evlerinin önünde oynuyor.
    Ara sokaklarda yasak manzaraları
    Karikatür
    'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet