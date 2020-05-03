Ara sokaklarda yasak manzaraları

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerden biri olan Diyarbakır’da, vatandaşlar önceki yasaklara oranla kuralara büyük oranda riayet ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 ilde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, araç trafiğinin yoğun olduğu Şanlıurfa yolu, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Gazi ve İnönü caddeleri ile Ofis semti sessizliğe büründü.

Kalabalıklığı ile bilinen Bağlar’ın ara sokakları, önceki yasaklara oranla sessiz. Vatandaşların büyük oranda riayet ettiği yasaktan fırınlar, eczaneler ve sağlık kuruluşları muaf tutuldu. Diyarbakır’da da sadece ekmek almak için fırınlara ve eczanelere giden vatandaşlara izin verildi.