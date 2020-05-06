Efsanevi Sovyet tankları

Sputnik, efsanevi Sovyet tanklarından bazılarını bir galeride topladı.
'Nazi Almanyası'na karşı verilen 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet yapımı tanklar çok önemli bir role sahipti. Sovyetler Birliği'nde savaşın en iyi tankları olarak nitelendirilen bir sürü ağır, orta ağırlıkta ve hafif tank üretildi.
Sputnik, efsanevi Sovyet tanklarından bazılarını bir galeride topladı.
Kayleigh McEnany geçen hafta Beyaz Saray sözcülüğü görevinde ilk basın toplantısını verdi.
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerden biri olan Diyarbakır’da, vatandaşlar önceki yasaklara oranla kuralara büyük oranda riayet ediyor.
Van'ın İpekyolu Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik çalışmalarında bir haftada 110 ton çöp toplandı.
1917 Bolşevik devriminin ardından kurulan Sovyetler Birliği'nin temel dayanaklarından biri olan 1 Mayıs Bayramı, ülkede baharın gelişi, tarlalarda çiftçilerin iş başı yapması, işçilerin dayanışması ve yaşamın yeniden canlanmasının simgesi olarak görülüyordu.
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