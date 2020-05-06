Efsanevi Sovyet tankları

'Nazi Almanyası'na karşı verilen 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet yapımı tanklar çok önemli bir role sahipti. Sovyetler Birliği'nde savaşın en iyi tankları olarak nitelendirilen bir sürü ağır, orta ağırlıkta ve hafif tank üretildi.