Putin'in 20 yıllık başkanlığının hafızalara kazınan kareleri

O dönemden bugüne kadar dört kez devlet başkanı seçilen Putin’in 20 yıllık iktidar sürecinde hafızalara kazınan karelerden bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
20 yıl önce bugün (7 Mayıs 2000) Rusya’nın yeni devlet başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda yemin ederek göreve başladı.
O dönemden bugüne kadar dört kez devlet başkanı seçilen Putin’in 20 yıllık iktidar sürecinde hafızalara kazınan karelerden bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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