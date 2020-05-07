Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kadın kahramanları

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Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı mücadele verdiği Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın (1941-1945) gidişatını değiştirmede kadınlar önemli bir rol oynadı.
Sovyetler Birliği’nde binlerce kadın savaş için cephane ve araç üreten fabrikalarda ter dökerek ve savaşa katılarak ülkelerinin Nazilere karşı büyük zafer elde etmesine katkıda bulundu. Savaş yıllarında kahramanca görev yapan kadınların arşiv görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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