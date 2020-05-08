Yılın son Süper Ayı'nın büyüleyici görüntüleri

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2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay'ı dün gece görüldü.
Muhteşem manzaralara sahne olan Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya en yakın konumda bulunur. Normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görülür. Süper Ay ya da Çiçek Ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, dünyanın her yerinde güzel görüntüler oluşturdu.
Süper Ay'ın büyüleyici manzaraları, Sputnik'in seçkisinde.
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