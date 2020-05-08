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    Yılın son Süper Ayı'nın büyüleyici görüntüleri

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    • İngiltere semalarında görüntülenen Süper Ay
    • Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda üç ya da dört Süper Ay olayının gerçekleştiğini belirtiyor. Fotoğrafta: Ürdün'de görüntülenen Süper Ay
    • Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir. Fotoğrafta: ABD'de gözlemlenen Süper Ay
    • Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı Süper Ay olarak adlandırılıyor. Fotoğrafta: İsrail'de görüntülenen Süper Ay manzarası
    • Rusya'nın başkenti Moskova semalarında görüntülenen Çiçek Ayı olarak da adlandırılan Süper Ay
    • İngiltere'nin başkenti Londra'da gözlemlenen Süper Ay manzarası
    • Bu yıl ilki 9 Şubat`ta, ikincisi 9 Mart`ta üçüncüsü ise 8 Nisan`da gerçekleşen Süper Ay`ın dördüncü ve bu yıl içerisindeki sonuncusu perşembe gecesi görüldü. Fotoğrafta: İngiltere'nin başkenti Londra kentinde Çiçek Ay'ını görüntüleyen fotoğrafçılar.
    • İspanya'nın güneyindeki Ronda kentinden Süper Ay görüntüsü
    © AFP 2020 / Oli Scarff
    İngiltere semalarında görüntülenen Süper Ay
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005081041999679-yilin-son-super-ayinin-buyuleyici-goruntuleri/

    2020 yılının dördüncü ve son Süper Ay'ı dün gece görüldü.

    Muhteşem manzaralara sahne olan Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya en yakın konumda bulunur. Normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görülür. Süper Ay ya da Çiçek Ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, dünyanın her yerinde güzel görüntüler oluşturdu.

    Süper Ay'ın büyüleyici manzaraları, Sputnik'in seçkisinde.

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    Etiketler:
    dolunay, Süper Ay
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