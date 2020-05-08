Yılın son Süper Ayı'nın büyüleyici görüntüleri

Muhteşem manzaralara sahne olan Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya en yakın konumda bulunur. Normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görülür. Süper Ay ya da Çiçek Ayı olarak da adlandırılan Mayıs ayının ilk dolunayı, dünyanın her yerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Süper Ay'ın büyüleyici manzaraları, Sputnik'in seçkisinde.