Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterler Zafer'in 75. yılı için havalandı

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Moskova'da kutlamalar yapıldı. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterisinde 75 uçak ve helikopter yer aldı.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Zafer'in 75. yılı vesilesiyle Kızıl Meydan semalarında hava gösterisi düzenledi.

Kızıl Meydan semalarındaki gösteride 75 uçak ve helikopter yer alıyor. Geleneksel olarak en ağır helikopter Mi-26 ile başlayan gösteri, Mi-8 helikopterleri, Mi-35 savaş helikopterleri, Ka-52 helikopterleri ile devam etti.

Sahne alan ilk uçak A-50U keşif uçağı oldu. Onu İl-76MD, Tu-95MS uzun menzilli bombardıman uçakları, Tu-22MZ stratejik savaş uçakları ve Tu-160 bombardıman uçağı izledi.

Gösterinin sonunda Mig-29, Su-24, Kinjal süpersonik füzeleriyle donatılmış Mig-31'ler, 5. nesil Su-57 savaş uçakları, Su-34, Su-35, Su-30 ve Su-25'ler Kızıl Meydan semalarından geçti.