Zafer'in 75. yıldönümü: Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs askeri geçit törenlerinden etkileyici kareler

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Bu yıl Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor. Ancak başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda her yıl düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni ve etkinlikleri Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
Yetkililer, 9 Mayıs'ta geçit töreninin sadece hava kısmının düzenleneceğini duyurdu.
Sputnik, bütün dünya için dönüm noktası olarak kabul edilen Zaferin 75. yıldönümünde farklı yıllarda Moskova'da yapılan 9 Mayıs askeri geçit törenlerinin en etkileyici görüntülerini bir galeride topladı.
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