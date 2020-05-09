Zafer'in 75. yıldönümü: Kızıl Meydan'da düzenlenen 9 Mayıs askeri geçit törenlerinden etkileyici kareler

Bu yıl Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor. Ancak başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda her yıl düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni ve etkinlikleri Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.