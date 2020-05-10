65 yaş ve üstü vatandaşlar 2 ay sonra sokağa çıktı: Bizden uzak durun

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 2 ay aradan sonra 4 saatlik izin için sokağa çıktı.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması 4 saat süreliğine kaldırıldı.

Saat 11.00 itibariyle yasağın kaldırılmasıyla birlikte yaşlı vatandaşlar sokağa çıktı. Diyarbakır’da yaşlılar, havanın güzel olmasıyla kimisi parkta kimi de cadde üstünde bulunan banklarda oturarak zaman geçirdi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat eden yaşlılar, röportaj yapmak isteyen gazetecilere “Bizden uzak durun, zaten 2 aydır gençler yüzünden dışarı çıkamıyoruz” dedi.