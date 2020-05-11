Kayıt
13:30 11 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

    URL'yi kısaltın
    0 70
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı.
    • Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan esnaf müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı.
    • Yeni çalışma saatlerinden dolayı sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında çalışacağını söyleyen Doruk, Müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışacağız dedi.
    • Ayrıca iş yerini açan berber Erdinç Doruk'un koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanında 4 koltuğun olduğunu fakat bir koltuğun boş bırakılarak iki kişi çalışacağını belirtti.
    • Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda hizmet veren bir berber dükkanı sabahın erken saatlerinde kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti.
    • Açılma kararının son derece iyi bulduğunu belirten berber esnafı, Çok özlemiştim mesleğimizi, yaklaşık 50 gündür kapalı haldeydik. Sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Açılma kararı çok iyi oldu. İnşallah memleketimiz içinde iyi olur. Uzakta oturuyoruz, o yüzden erken gelip müşterilerimizi almaya başladık ifadelerini kullandı.
    • Konya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarında bugün itibarıyla müşterilere hizmet verilmeye başlandı.
    • Selçuklu ilçesindeki kuaför salonunda hizmet veren ve 21 Mart’tan bu yana kapalı olan işyerini açan berber Ali Can Uysal, kararın sevincini ilk müşterisini ücretsiz tıraş ederek kutladı.
    • Hatay’da yaklaşık 2 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri geçici süre ile kapanan berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle iş yerlerini açarak hizmet vermeye başladı.
    • Adana'nın Seyhan ilçesinde ise vatandaşlar berberler önünde sosyal mesafeye uyarak kuyruk oluşturdu.
    • Kuyrukta bekleyen bir müşteri sabah erken saatte geldiğini, uzun süre kuyrukta beklediğini ve 50 gündür tıraş olmadığını belirterek Saç sakal birbirine girdi. Tıraş olmak için uzun süre kuyrukta beklemeye değer diye konuştu.
    • İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek.
    • Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek.
    • Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.
    © AA /
    Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104201/38/1042013875_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_c08f8d88ff3a721907cf5d08e6f9c4b3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005111042014055-berber-kuafor-ve-guzellik-salonlari-yeniden-faaliyete-gecti/

    Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.

    İlgili konular:

    Koronavirüs önlemlerini gevşetmeye başlayan Almanya’da salgın yeniden hız kazandı
    Etiketler:
    Koronavirüs, Güzellik merkezi, güzellik, kuaför, berber
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
    Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
    Zafer'in 75. yıldönümü
    Koronavirüse rağmen Rusya'da Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet