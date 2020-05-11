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    Diyarbakır’daki AVM ve berberlerde ilk iş günü

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    • Türkiye'nin normalleşme sürecinde, bugün önemli bir aşamaya geçildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan birçok işletme, bugün normalleşmenin ilk adımı olarak kapılarını müşterilerine açtı.
    • Bunlardan biri de alışveriş merkezleri, kuaförler ve berberler. Diyarbakır’da AVM’ler, kuaför ve berberle aldıkları önlemlerin ardından yaklaşık iki ay aradan sonra kapılarını müşterilerine açtı.
    • Güneydoğu’nun en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil AVM, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapılarını kapatmıştı. Yaklaşık 2 aydır gündür kapalı olan AVM bugün saat 10.30’da kapılarını açtı.
    • Sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak açılan AVM, saat 10.30 ile 19.00 arasında açık olacak. AVM girişinde sesli ve görüntülü uyarı veren termal kameralar ile gelen ziyaretçilerin vücut ısısı ölçümü yapılırken, yüksek ateş ikazı verenler içeri alınmıyor.
    • Maskesiz içeriye girişe izin verilmezken, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek girişler sağlanıyor. AVM’nin çocuk oyun alanı ve sinema bölümü, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında kapalı olacak. Restoranlar ise sadece paket servis sistemi ile çalışıyor.
    • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kapatılması yönünde tavsiye kararına riayet etmeyerek çalışmalarına devam eden ve hâlihazırda açık olan 80 AVM ile beraber Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren AVM sayısı 436 oldu.
    • Diyarbakır’da, Ceylan Karavil Park Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Ceylan, gerekli tedbirleri alarak AVM’yi açtıklarını ve kurallara riayet ettiklerini söyledi.
    • AVM’ye gelen kişi sayısı bir hayli az. Gelenlerin çoğu AVM’de bulunan bankamatikleri kullanmak için geldiklerini söylüyor. Vatandaşlar, AVM’lerin açılması için erken olduğu görüşünde.
    • Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları da bugün açılarak kontrollü şekilde faaliyete girdi. Saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan işletmeler, müşterilere randevu sistemiyle hizmet veriyor. Açılan işletmelerde hem sosyal mesafe hem de dezenfekte işlemlerine özen gösteriliyor.
    • Berberlerden bazıları açılış için erken olduğunu söylerken bazıları da kararın yerinde olduğunu söylüyor. Müşteriler ise kurallara riayet edilmesini istiyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye'nin normalleşme sürecinde, bugün önemli bir aşamaya geçildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan birçok işletme, bugün normalleşmenin ilk adımı olarak kapılarını müşterilerine açtı.
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    Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme bugün normalleşme kapsamında, kapılarını tedbirler çerçevesinde müşterilerine açtı. Diyarbakır'da AVM’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri de yaklaşık iki ay aradan sonra kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.

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    Etiketler:
    Diyarbakır, Salgın, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
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