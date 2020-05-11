Diyarbakır’daki AVM ve berberlerde ilk iş günü

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme bugün normalleşme kapsamında, kapılarını tedbirler çerçevesinde müşterilerine açtı. Diyarbakır'da AVM’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri de yaklaşık iki ay aradan sonra kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 2 ay aradan sonra 4 saatlik izin için sokağa çıktı.
Bu yıl Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor. Ancak başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda her yıl düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni ve etkinlikleri Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 75. yıl dönümü nedeniyle Moskova'da kutlamalar yapıldı. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava gösterisinde 75 uçak ve helikopter yer aldı.
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