Tokyo’da bir restoranda garsonlar ponpon kız köstümleriyle servis yapıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme bugün normalleşme kapsamında, kapılarını tedbirler çerçevesinde müşterilerine açtı. Diyarbakır'da AVM’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri de yaklaşık iki ay aradan sonra kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.