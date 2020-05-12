Tokyo’da bir restoranda garsonlar ponpon kız köstümleriyle servis yapıyor

Güvenlik tedbirleri doğrultusunda koruyucu maske ve eldiven takan garson kızlar, çeşitli aktivite ve gösteri yaparak restoran müşterilerinin moralini yüksek tutmayı hedefliyor.
Japonya’daki Cheers One restoranından kareler, Sputnik’in galerisinde.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında kapılarını müşterilere tekrar açan ve spor temalı Cheers One restoranında çalışan garsonlar, ponpon kız kıyafetleriyle servis yapıyor.
Güvenlik tedbirleri doğrultusunda koruyucu maske ve eldiven takan garson kızlar, çeşitli aktivite ve gösteri yaparak restoran müşterilerinin moralini yüksek tutmayı hedefliyor.
Japonya’daki Cheers One restoranından kareler, Sputnik’in galerisinde.
Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme bugün normalleşme kapsamında, kapılarını tedbirler çerçevesinde müşterilerine açtı. Diyarbakır'da AVM’ler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri de yaklaşık iki ay aradan sonra kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 2 ay aradan sonra 4 saatlik izin için sokağa çıktı.
Bu yıl Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor. Ancak başkent Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda her yıl düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni ve etkinlikleri Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
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