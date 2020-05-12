Yılın en iyi yemek fotoğrafları belli oldu

İngiltere’de 2011'den beri yapılan yarışmaya dünya çapında profesyonel ve profesyonel olmayan fotoğrafçıların çektiği en iyi yiyecek fotoğrafları katılıyor. Bu yıl yarışmanın ödülleri için 70 ülkeden 9 binden fazla çalışma yarıştı.

Çeşitli kategorilerde birinci seçilen fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.