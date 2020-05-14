'Bin Gölün Ülkesi': Gizemli Altay Cumhuriyeti'nin doğal güzellikleri

Göz alıcı doğal manzaraları, efsane ve geleneklerle dolu tarihi ve gizemli yerleriyle dikkat çeken Altay bölgesi, dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgi odağı.
Sputnik, Altayların cazibe merkezlerinden bazılarını bir galeride topladı.
Rusya’nın Kazakistan - Moğolistan sınırındaki Altay Cumhuriyeti, 20 bin nehir, 7 bin gölle benzersiz bir coğrafya olarak biliniyor.
Göz alıcı doğal manzaraları, efsane ve geleneklerle dolu tarihi ve gizemli yerleriyle dikkat çeken Altay bölgesi, dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgi odağı.
Sputnik, Altayların cazibe merkezlerinden bazılarını bir galeride topladı.
Gün doğumu dünyanın hemen her yerinde güzeldir. Güneşin doğuşu bize yeni umutlar ve heyecanlar veren pek çok duyguyu simgeliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ilk kez sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.
Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı Yarışmasının (Pink Lady Food Photographer of the Year) bu yılki kazananları belli oldu.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında kapılarını müşterilere tekrar açan ve spor temalı Cheers One restoranında çalışan garsonlar, ponpon kız kıyafetleriyle servis yapıyor.
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