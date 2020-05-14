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    'Bin Gölün Ülkesi': Gizemli Altay Cumhuriyeti'nin doğal güzellikleri

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    • Altay Bölgesinin en yüksek dağı olan Beluha Dağı bölge sakinleri tarafından kutsal sayılır ve ihtişamlı manzarasıyla görenleri şaşırtıyor
    • Esrarengiz Prenses mumyasının keşfedildiği Ukok Platosu, Sibirya steplerine ait kuru ve sert iklimi ile tanınan bir bölge. Günümüzde UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirasları Listesi'nde bulunuyor.
    • Altay bölgesindeki Seminsk Dağ Geçidi'nde yer alan seyir terası, turistlerin ilgi odağı olarak biliniyor
    • Altay'daki Aya Gölü yakınlarında yer alan Şeytan Parmağı Dağı. Bir pençe ya da parmağa benzeyen bir çıkıntı şekli, bu dağın böyle adlandırılmasına neden oldu. Dağın kutsal bir kuvvete sahip olduğuna inanılıyor, insanlar burayı enerji toplamak, çeşitli hastalıklara şifa bulmak için ziyaret ediyor
    • Mayminsky bölgesindeki Altay Dağı sınırına yakın Izvestkovy köyü bölgesinde popüler turistik bölge Turkuaz Katun yer alıyor. Beş kilometrelik kayalık bir çıkıntıda birbirine bağlı ve birkaç girişi olan yaklaşık 30 mağara vardır. Bunlardan en popüler olanı “Kızın Gözyaşları” veya “Tavdinsky” dir. Mağaralar, kemerlerinin altında yapılan arkeolojik buluntular tarafından kanıtlandığı gibi Bronz Çağı'ndan beri insanlara hizmet etmiştir. Fotoğrafta: Tavdinskiy mağaralarını ziyaret eden turistler
    • Altay Cumhuriyeti'nin Çemal bölgesinde bulunan Şaman Kayası ve içinde bulunan mağara, Altaylı şamanların ayinlerini düzenlediği yer olarak biliniyor.
    • Bulunduğu yer nedeniyle ‘Ukok Prensesi’ ya da ‘Buz Bakiresi’ olarak da adlandırılan ve sınır tartışmaları nedeniyle Çin ve Rusya arasında yeni polemiklere konu olan 2500 yıllık kadın mumyası arkeolog Natalia Polosmak tarafından 1993’te bulundu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Ukok Platosu’ndan çıkan mumyanın değişik yerlerinde dövmeler vardı. Mumya Novosibirsk’te sergilenirken 2003 depreminden sonra Altaylılar mumyanın Altay Dağları’na geri getirilmesini talep etti. Mumya için özel bir müze yapıldı, geri getirildi. Şu anda lahit içinde sabit ısıda korunuyor.
    • Altayların Altun (Altın) Köl dedikleri Teletskoye Gölü, dünyanın en derin gölleri grubuna aittir. Uzunluğu 78, genişliği 5 kilometre. Göle en büyükleri Çulişman olmak üzere 70 nehir ve 150 geçici dere akıyor, 40 kilometreküplük temiz su deposu oluşturuyor.
    • Altay sakinleri, Çibitka Nehri vadisinde bulunan Çeybekkel Gölünü Ölü olarak adlandırıyorlar. Balık ve bitki örtüsü yoktur. Bu gerçek, rezervuarda cıva bileşiklerinin varlığı ile ilişkili. XX yüzyılın 30'larında, burada gerçekten bir cıva cevheri yatağı bulundu. Ancak, bilim adamlarına göre, sudaki cıva konsantrasyonu normaldir ve tüm canlılar için tehdit oluşturmaz. Gölün uzunluğu 2.5 km, genişliği 80 metreden fazla değil.
    • Altay Cumhuriyeti'nin iki en büyük nehri olan Çuya ile Katun'un birleşme yerinde bulunan Ak Uzuk bölgesi, yerli halk tarafından kutsal olarak görülüyor. Göz alıcı doğa manzaraları sayesinde bu bölge ayrıca turistlerin en uğrak yerlerinden biri. Nehirlerin sularının rengi de farklı: Katun'un suları turkuaz, Çuya'nınki ise gri.
    • Altay Cumhuriyeti'nin Artıbaş kasabasında yer alan Yılan Dağı. Efsaneye göre, burası adını dağda altın bulmak için kazılar yapan dev bir yılandan almış.
    Altay Bölgesinin en yüksek dağı olan Beluha Dağı bölge sakinleri tarafından kutsal sayılır ve ihtişamlı manzarasıyla görenleri şaşırtıyor
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    Sputnik Türkiye
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    Rusya’nın Kazakistan - Moğolistan sınırındaki Altay Cumhuriyeti, 20 bin nehir, 7 bin gölle benzersiz bir coğrafya olarak biliniyor.

    Göz alıcı doğal manzaraları, efsane ve geleneklerle dolu tarihi ve gizemli yerleriyle dikkat çeken Altay bölgesi, dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgi odağı.

    Sputnik, Altayların cazibe merkezlerinden bazılarını bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Altay, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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