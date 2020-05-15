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    15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı

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    • Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların ardından, 15-20 yaş arasındaki gençlerde günler sonra sokağa çıktı.
    • Sokağa çıkma kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş arasındaki gençler, dışarı çıkarak güneşli havanın tadını çıkartıyor.
    • Alınan kararla 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilen gençler, Kocaeli’de caddeleri doldurdu.
    • Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler , uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Saraçlar Caddesinde buluşan gençler, özlem giderdi.
    • İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı. Gençler, Beşiktaş Meydanı'nda kaykaya bindi.
    • Gençler, Beşiktaş Meydanı'nda bisiklete bindi.
    • Gençler, İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla buluştu.
    • Uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkan gençler, Maçka Parkı'nda arkadaşlarıyla buluştu.
    • İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, Üsküdar Meydan'da arkadaşlarıyla buluştu.
    • Muğla'nın Menteşe ilçesinde lise ve üniversite çağındaki gençler umuma açık işletmelerin, özellikle kafelerin kapalı olması nedeniyle parklarda oturarak, caddelerde gezerek zaman geçirdi.
    • Bartın’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.
    • Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, uzun aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Bir grup genç, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan çift şeritli yolunda Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynadı.
    © İHA / MURAT KANBER-AW017156
    Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların ardından, 15-20 yaş arasındaki gençlerde günler sonra sokağa çıktı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104204/71/1042047165_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_1712272e64fad5b18e50b92bd6489b93.jpg
    Sputnik Türkiye
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

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    Etiketler:
    Antalya, Genç, Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs
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    15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı
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