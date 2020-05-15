15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.
Gün doğumu dünyanın hemen her yerinde güzeldir. Güneşin doğuşu bize yeni umutlar ve heyecanlar veren pek çok duyguyu simgeliyor.
Rusya’nın Kazakistan - Moğolistan sınırındaki Altay Cumhuriyeti, 20 bin nehir, 7 bin gölle benzersiz bir coğrafya olarak biliniyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde ilk kez sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.
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