Moskova Metrosu 85 yaşında

Dünyanın en büyük metro sistemlerinden biri olan Moskova metrosu, bundan 85 yıl önce bugün, 15 Mayıs 1935'te açıldı.

O zamandan bu yana büyük değişime uğramış olan metro, birbirinden güzel eski ve modern istasyonlarıyla yeraltı müzesi izlenimini yaratıyor. Moskova metrosunun 85 yılda nasıl değiştiğini gösteren arşiv fotoğrafları ve yeni istasyon görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.