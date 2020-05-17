65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.
Dünyanın en büyük metro sistemlerinden biri olan Moskova metrosu, bundan 85 yıl önce bugün, 15 Mayıs 1935'te açıldı.
Diyarbakır'da koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.
Gün doğumu dünyanın hemen her yerinde güzeldir. Güneşin doğuşu bize yeni umutlar ve heyecanlar veren pek çok duyguyu simgeliyor.
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