Kayıt
21:03 18 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Dünyanın en sıra dışı ve gizemli mağaraları

    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Çin'in Guilin bölgesindeki Kamış Flüt Mağarası, doğal kireçtaşlarının gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 180 milyon yıldan daha eski olan mağara son 1.200 yıldır biliniyor. Mağara adını, dışında yetişen ve flüt yapılabilen bir saz türünden alıyor. Mağarada pek çok değişik ve büyüleyici şekillerde sarkıtlar, dikitler ve kaya oluşumları mevcut. Işıklandırmalar da, bunları belirginleştirecek şekilde sanatsal bir biçimde düzenlenmiş.
    • Yeni Zelanda'daki Waitomo Mağarası'nı özel kılan tavanından sarkan on binlerce ateş böceğinin ışıldaması. Mağarada yıldızları seyreder gibi bu canlıları seyretmek mümkün. Ateş böcekleri boy olarak oldukça büyük sinekler kadardır. Mağaranın içinden akan sular ve mağaradaki göller Waitomo’nun diğer güzel yanı. Böylelikle mağarada hem rafting yapılabiliyor, hem de sandalla gezilebiliyor.
    • İzlanda’nın güneyindeki buzulun en büyük parçası olan Skaftafell Ulusal Parkı’nda çok sayıda buz mağarası var. Tavandan sarkan buz oluşumları ışığın da etkisiyle eşsiz bir mavi renge bürünüyor. Vatnajökull Buzulu, aynı zamanda buz içinden akan nehirleriyle de ünlü. Buzda hava bulunmaması, mavi dışında tüm ışığı emmesine sebep oluyor ve böylece bu muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor.
    • Yunanistan'ın Kefalonia adasında dünyadaki en romantik ve en güzellerden biri olan eşsiz bir Melissani mağarası bulunuyor. Mağarada aynı adı taşıyan bir göl yer alıyor. Mağaranın ana özelliği, tavanında güneş ışığının yeraltı dünyasına girdiği büyük bir deliğin bulunması. Mağaranın yaklaşık 20000 yıl önce kayaların erozyona uğraması sonucu oluştuğu belirtiliyor. Bir deprem sırasında ise mağaranın üst kısmı çöktü. Mağara ve derinliği 14 metre olan göl, adanın turistlerin yoğun ilgisini çeken görülmeye değer yerlerinden biri.
    • ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Mamut Mağarası, dünyadaki en uzun ve karmaşık mağaralardan biri olarak biliniyor. Mamut Mağarası'nın incelenen odacık ve tünellerin genel uzunluğu yaklaşık 627 km'dir.
    • Arjantin ve Şili arasında bulunan General Carrera Gölü’nün ortasında konumlanmış Mavi Mermer Mağaraları, Patagonya’daki en etkileyici turistik merkezlerden biri. “Mermer Şapel” ve “Mermer Katedral” diye de anılan bu mağaralar, dev bir kireçtaşı yarımadasının dalgalar tarafından 6.000 yılda oyulmasıyla meydana getirilmiş ve bu sayede labirent şeklinde desenli ve renkli mağaralar ortaya çıkmış. Çok sayıda turist, bu ilginç oluşumu görmek için bölgeyi ziyaret ediyor.
    • Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’un 15 kilometre kuzeyindeki Batu mağarası, Hindular için kutsal bir yer. Burası dünyanın en büyük Hindu mağara tapınağı. Üç bölümden oluşan mağara kompleksi, yer seviyesinden yaklaşık 100 metre yükseklikte.
    • Soon Dong Mağarası, Vietnam'ın başkenti Hanoi’nin 450 km güneyindeki Quang Binh’deki milli parkın içinde bulunan devasa bir mağara. Hatta öylesine büyük ki, kendine ait bir yağmur ormanı, büyük bir nehri ve küçük dağları var. Böylelikle bulunduğu coğrafya içinde bambaşka bir ekosisteme ve iklime ev sahipliği yapıyor. İlk defa 1991’de keşfedildiğinde; 2,5 milyon yılda oluşmuş bu mağaraya rüzgar uğultusunun yarattığı ses yüzünden, yerliler girmeye cesaret edememişler. 2009’da açıklandığına göre, dünyanın en büyük mağara geçidi burada bulunuyor (38.4×106 metreküp).
    • Güney Afrika'da bulunan yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Cango Mağaraları tüneller ve odacıklardan ibaret. Etkilieyici sarkıt, dikit ve sütunlardan oluşan mağaranın içinde yürüyüş ve aydınlatma platformları kuruludur. Cango Mağaraları, yalnızca rehberli turlar eşliğinde ziyaret edilebiliyor.
    • Phraya Nakhon mağarası, Tayland'daki Khao Sam Roi Yot Milli Parkı içinde Tian dağının tepesinde. bulunuyor. Muhteşem bir dağ ve orman manzarasına sahip mağaraya ulaşmak için ziyaretçilerin yaklaşık 450 metre tırmanması gerekiyor. İki odacıktan oluşan mağaradaki tavanlar, güneş ışınlarının içeri girmesine izin vererek mistik bir görünüm oluşturuyor. Yaklaşık 200 sene önce keşfedilen bu mağaranın aynı zamanda tarihsel bir önemi de mevcut. Kral 5. Rama zamanında yapılmış olan taht, krallığın sembolü haline gelmiş. Her yeni kral, tahta çıktığında burayı mutlaka ziyaret ediyor. Güneş ışığı, sabah 10.30 ile 11.30 arasında tam olarak tahtın tepesinde olduğundan mağaranın ziyaret edildiği en yoğun saatler.
    • Meksika'nın Naica Mine bölgesindeki Dev Kristal Mağarası, 2000’de madenciler tarafından keşfedilmiş. Yüksekliği 300 metre olan mağaranın içerisinde dev Selenit kristalleri bulunuyor. Bunlar şimdiye kadar görülmüş en büyük kristaller. En büyük kristalin uzunluğu 12 metre, çapı 4 metre ve ağırlığı 55 ton. Mağarada hava sıcaklıkları yer yer 58 °C’ye çıkabiliyor ve nem oranı %80-90 civarlarında. Bu faktörlerden ötürü, doğal bir korumaya sahip ve turist ziyaretine açık değil. Suyla dolu mağaradaki koşulların yüz binlerce yıl neredeyse hiç değişmeksizin aynı kalması, kristallerin şaşırtıcı boyutlara ulaşmasını sağlamış.
    • Rusya’daki Kungur Buz Mağarası, buzul güzelliği nedeniyle her yıl bir milyondan fazla ziyaretçiye sahiptir. Mağaranın alt ve üst seviyeleri arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 32 metre olup tüm bölümlerinin alanı 65.000 metrekareden fazla. Mağarada 70'den fazla yeraltı gölü yer alıyor. Kungur Buz Mağarası, Perm bölgesinin önemli bir turizm merkezi olarak h dünyanın dört bir yanından çok sayıda gezgin tarafından ziyaret edilmektedir.
    © Depositphotos / David Davis
    Çin'in Guilin bölgesindeki Kamış Flüt Mağarası, doğal kireçtaşlarının gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 180 milyon yıldan daha eski olan mağara son 1.200 yıldır biliniyor. Mağara adını, dışında yetişen ve flüt yapılabilen bir saz türünden alıyor. Mağarada pek çok değişik ve büyüleyici şekillerde sarkıtlar, dikitler ve kaya oluşumları mevcut. Işıklandırmalar da, bunları belirginleştirecek şekilde sanatsal bir biçimde düzenlenmiş.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104206/73/1042067329_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_cf4d0b2648e7412f2cb5a7fe95af098f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005181042069375-dunyanin-en-siradisi-ve-gizemli-magaralari/

    Dünya doğal güzelliklerle dolu, ancak mağaralar gibi harikaları yoktur. Birbirinden farklı özelliklere sahip mağaralar, yüz binlerce yıl öncesinden günümüze gelen muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor.

    Dünyadaki en büyüleyici ve gizemli mağaraların görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Mağara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    Multimedya
    Çin'in Guilin bölgesindeki Kamış Flüt Mağarası, doğal kireçtaşlarının gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 180 milyon yıldan daha eski olan mağara son 1.200 yıldır biliniyor. Mağara adını, dışında yetişen ve flüt yapılabilen bir saz türünden alıyor. Mağarada pek çok değişik ve büyüleyici şekillerde sarkıtlar, dikitler ve kaya oluşumları mevcut. Işıklandırmalar da, bunları belirginleştirecek şekilde sanatsal bir biçimde düzenlenmiş.
    Dünyanın en sıra dışı ve gizemli mağaraları
    Karikatür
    Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet