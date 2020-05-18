Dünyanın en sıra dışı ve gizemli mağaraları

Dünyadaki en büyüleyici ve gizemli mağaraların görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Dünya doğal güzelliklerle dolu, ancak mağaralar gibi harikaları yoktur. Birbirinden farklı özelliklere sahip mağaralar, yüz binlerce yıl öncesinden günümüze gelen muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Dünyadaki en büyüleyici ve gizemli mağaraların görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile sokağa çıktı.
Dünyanın en büyük metro sistemlerinden biri olan Moskova metrosu, bundan 85 yıl önce bugün, 15 Mayıs 1935'te açıldı.
Diyarbakır'da koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli gelinlik tasarlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.
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