SSCB'nin efsanevi çocuk örgütü Piyoner Birliği, 98 yaşında

Sovyetler Birliği’nin sembollerinden biri olan SSCB Komünist Partisi'nin çocuk yapılanması Piyoner Birliği’nin kuruluşunun 98. yıldönümü kutlanıyor.

10-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan komünist çocuk örgütü Piyoner Birliği, SSCB’de 19 Mayıs 1922 tarihinde kuruldu. Bu örgütün temel amacı, çocukların ideolojik eğitimi vasıtasıyla yeni bir sosyalist toplum yaratmaktı.

Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlenen ve Sovyet döneminde içinde toplam olarak 210 milyondan fazla üye bulunduran Piyoner Birliği ile ilgili bilgi, Sputnik’in galerisinde.