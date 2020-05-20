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    Rusya’nın simgelerinden Volga Nehri’nin göz alıcı manzaraları

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    • Volga, kentsel bölgelere ve Avrupa Rusya’sının ekili alanlarına bol su temin eden bir nehir. Fotoğrafta: Volga Nehri'nden Tataristan'daki Kazan Kremlini manzarası
    • Nehrin akıntısı güç kaynağı olarak kullanılıyor. Fotoğrafta: Avrupa'nın en büyük hidroelektrik santrali olsn Volga Hidroelektrik Santrali
    • Volga kıyısındaki şehirlere ve köylere mükemmel uyum sağlayan birçok muhteşem doğal manzara mevcut. Her birinin kendine özgü bir tarihi, kendi kültürel değerleri var. Fotoğrafta: İvanovo bölgesindeki Ples kentinde Volga kıyısında günbatımı
    • Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga Rus tarihi ve kültüründe çok özel bir yere sahiptir.
    • Nehir, Rusya’nın önde gelen simgelerinden biridir. Yüzyıllarca ‘‘Volga Ana’‘ olarak biliniyor.
    • Rusya’nın en ilginç yerlerinden biri Yaroslavl kenti, Volga kıyısında bulunmaktadır. Kentin tarihi merkezi, UNESCO’nun ‘‘Dünya Kültür Mirası’‘ listesinde yer alıyor. Kentte 785 kültürel ve tarihi eser bulunmaktadır. Fotoğrafta: Yaroslavl kentinin kuşbakışı manzarası
    • Volga Nehri boyunca birçok yerleşim yeri var. Kıyısında 1400'den fazla marina ve sanayi limanı yayıldı. Nehrin ana işlevi ekonomik rolüdür. İnsanların geçim kaynaklarını iyileştiren endüstriyel malzemeler, gıda maddeleri ve diğer gerekli yükler nehir boyunca taşınır.
    • Volga boyunca seyahat etmek en popüler eğlence türlerinden biridir. Teknede yolculuk sırasında turistler Rus şehirlerini, tarihlerini ve kültürlerini tanıyor, Volga kıyılarında bulunan bölgeler hakkında birçok ilginç şey öğreniyor ve inanılmaz güzel manzaraya sahip yerleri görüyorlar.
    • Volga kıyısında bulunan en eski Rus şehirlerinden 8'ini içeren ünlü bir turist rotası Rusya'nın Altın Yüzüğü'nün bir parçası Uglich'in kış manzarası
    • Volga Nehri, birçok Rus ressam ve yazarına ilham kaynağı oldu. Fotoğrafta: Vladimir Bölgesi'nde Volga kıyısında yer alan Pokrova na Nerli Katedrali
    • Volga, ünlü yazarların ve şairlerin birçok eserinde övüldü, onun hakkında birçok harika Rus halk şarkısı yazıldı. Volga ve kıyısında bulunan hemen hemen tüm şehirler tarihi, ihtişamı ve güzelliği ile dikkat çekiyor.
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Volga, kentsel bölgelere ve Avrupa Rusya’sının ekili alanlarına bol su temin eden bir nehir. Fotoğrafta: Volga Nehri'nden Tataristan'daki Kazan Kremlini manzarası
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005201042085371-rusyanin-simgelerinden-volga-nehrinin-goz-alici-manzaralari/

    20 Mayıs günü Rusya’da Volga Nehri Günü olarak kutlanıyor.

    Türk dünyasında İdil adıyla bilinen Volga Nehri, dünyanın en geniş ve debisi en yüksek nehirleri arasında yer alıyor. Uzunluğu, bir uçtan ötekine Moskova-Madrid arası mesafeden fazla olan nehir ayrıca Rusya’nın önde gelen simgelerinden biri.

    2008 yılından beri kutlanan Volga Günü’nde Rusya’nın birçok şehrinde düzenlenen etkinliklerin amacı, hem Volga'yı daha iyi tanıtmak, hem de nehrin suları ve kıyıları ile ilgili ekolojik sorunlara toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak.

    Muhteşem manzaralarıyla büyüleyen Volga Nehri’nin görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.

    Etiketler:
    İdil, Rusya, Volga
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    Avrupa’nın en uzun nehri olan Volga Rus tarihi ve kültüründe çok özel bir yere sahiptir.
    Rusya’nın simgelerinden Volga Nehri’nin göz alıcı manzaraları
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