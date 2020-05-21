'Doğu’nun muhafızı' Rusya Pasifik Filosu, 289 yaşında

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21 Mayıs’ta Rusya’da ülkenin Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliğini sağlayan Pasifik Filosu Günü kutlanıyor.
Resmi tarihçesi 21 Mayıs 1731’de Senato’nun Ohotsk Askeri Filosu kurulması kararnamesinin yayınlanmasıyla başlayan Pasifik Filosu, coğrafi konumu bağlamında iki deniz kıyısında ve birkaç iklim bölgesinde bulunma özelliği taşımakta.
Kuruluşunun 289. yıldönümünün kutlandığı Pasifik Filosu Gününde Sputnik, envanterinde yer alan gemiler ile askeri araçları derledi.
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