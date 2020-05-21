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    'Doğu’nun muhafızı' Rusya Pasifik Filosu, 289 yaşında

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    • Pasifik Filosu'nun ana üssü olan Vladivostok kentinde düzenlenen askeri geçit töreni provasından bir kare
    • Rusya'nın Primorye bölgesindeki Vladivostok kentinde düzenlenen Rus-Çin ortak askeri tatbikatına katılan Rusya Pasifik Filosu'na ait gemiler, 2015
    • Pasifik Filosuna ait Proje 1241 P-24 küçük füze gemisi
    • Pasifik Filosu'nun envanterine girecek olan Proje 636.3 Varşavyanka tipi Volhov adlı dizel elektrikli denizaltının suya indirme töreni
    • Pasifik Filosu'na ait olan Ust Kamçatsk adlı dizel denizaltıda görev yapan asker tatbikat sırasında.
    • Rusya Pasifik Filosu
    • Pasifik Filosuna ait Aleksander Nevskiy atom denizaltısı kruvazörü, Vilüçinsk limanında
    • Pasifik Filosu'na bağlı Amiral Tributs adlı büyük anti denizaltı gemi, filo karargahının bulunduğu Vladivostok kentinde Rusya Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle yapılan askeri donanma geçidi provası sırasında
    • Topçu,füze,denizaltı imha, sonar ve radar sistemleriyle donatılan Soverşenniy Korveti, Rusya Pasifik Filosu üssünün bulunduğu Vladivostok limanına doğru yol alıyor
    • Pasifik Filosuna ait Proje 955 stratejik amaçlı nükleer denizaltı Vladimir Monomah, Kamçatka'daki Vilüçinsk Limanında
    • Pasifik Filosuna ait Bıstrıy (Hızlı) destroyerinin mürretebatı
    • Askeri deniz tatbikatı sırasında Pasifik Filosu'na ait Varyag adlı füze kruvazöründen S-300 Fort füzesinin fırlatılışı
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Pasifik Filosu'nun ana üssü olan Vladivostok kentinde düzenlenen askeri geçit töreni provasından bir kare
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    21 Mayıs’ta Rusya’da ülkenin Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliğini sağlayan Pasifik Filosu Günü kutlanıyor.

    Resmi tarihçesi 21 Mayıs 1731’de Senato’nun Ohotsk Askeri Filosu kurulması kararnamesinin yayınlanmasıyla başlayan Pasifik Filosu, coğrafi konumu bağlamında iki deniz kıyısında ve birkaç iklim bölgesinde bulunma özelliği taşımakta.

    Kuruluşunun 289. yıldönümünün kutlandığı Pasifik Filosu Gününde Sputnik, envanterinde yer alan gemiler ile askeri araçları derledi.

    Etiketler:
    Rusya Pasifik Filosu, Rusya
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