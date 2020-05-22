Askeri gemi mezarlığındaki terk edilmiş gemilerin etkileyici görüntüleri

Gerçekleştirdiği çekimleri YouTube kanalı üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşan Bob Thissen’in gemi görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Hollandalı fotoğrafçı ve şehir kaşifi Bob Thissen'in kendine has bir güzellik tanımı var. Terk edilmiş otellerin ve binaların yanında gemi mezarlıklarını da görüntüleyen fotoğrafçı, 2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrendikten sonra pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti.
Gerçekleştirdiği çekimleri YouTube kanalı üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşan Bob Thissen’in gemi görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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