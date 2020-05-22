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    Askeri gemi mezarlığındaki terk edilmiş gemilerin etkileyici görüntüleri

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    • 2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrenen Bob Thissen, 2016 yılına kadar pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti
    • Fotoğrafçıya göre mezarlığın en iyi durumda olan gemisi Fransız gemisi Colbert. Fransız Donanması'nın altıncı gemisi olan Colbert 1942'de Toulon'da karaya oturdu. Füze kruvazörü, miadını doldurduktan sonra müzeye dönüştürülmek istendi. Ancak geminin boya işi bile yaklaşık 500 bin Euro gerektiriyordu. 2016 yılında ise hurdaya çıkarılan gemi, mezarlıkta yerini aldı
    • Gemileri yüzen köylere benzeten Bob, Onları günlerce gezseniz de yeni odalar bulabilirsiniz. Bu gemiler gerçek bir labirent ve her merdiven başka bir bölmeye gidiyor. Ayrıca, bu gemilerin içinin oldukça karanlık olması fotoğraf çekmeyi zorlaştırıyor dedi
    • Thissen, enkazların içine girmenin yasak olduğunu bildiği halde tarihi belgelemek adına gizlice gemilerin içini fotoğraflıyor
    • Bob Thissen tarafından keşfedilen askeri gemi mezarlığından bir kare
    • Bob Thissen, mezarlıktaki terk edilmiş gemilerin içini gizlice belgeledi
    • Donanmanın genellikle bu gemileri oldukça iyi kilitlediğini ifade eden Bob, geminin içine girmenin bir yolunu aramak için saatler harcamak zorunda kaldığını söyledi
    • Bob Thissen tarafından keşfedilen terk edilmiş askeri geminin içinden bir kare
    • Bob Thissen tarafından keşfedilen terk edilmiş askeri geminin içinden bir kare
    • Hollandalı fotoğrafçı, deniz polisi ve diğer özel ekipler gemileri koruyor. Ekipler gemide kimsenin olmadığından emin olmak için sık sık gemiyi kontrol ediyor. Öyle ki bizi yakalamasınlar diye bazen saklanmak zorunda kaldık' dedi.
    • Terk edilmiş askeri gemilerin içini görüntüleyen fotoğrafçının sözlerine göre, bu gemilerden hala yağ ve dizel kokusu geliyor
    2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrenen Bob Thissen, 2016 yılına kadar pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104209/74/1042097494_0:55:1201:730_1200x675_80_0_0_daac7c0ce4b3e9c2d2820a538e7fda52.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005221042100309-askeri-gemi-mezarligindaki-terk-edilmis-gemilerin-etkileyici-goruntuleri/

    Hollandalı fotoğrafçı ve şehir kaşifi Bob Thissen'in kendine has bir güzellik tanımı var. Terk edilmiş otellerin ve binaların yanında gemi mezarlıklarını da görüntüleyen fotoğrafçı, 2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrendikten sonra pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti.

    Gerçekleştirdiği çekimleri YouTube kanalı üzerinden sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşan Bob Thissen’in gemi görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    gemi mezarlığı, terk edilmiş yerler, Fotoğrafçı
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrenen Bob Thissen, 2016 yılına kadar pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti
    Askeri gemi mezarlığındaki terk edilmiş gemilerin etkileyici görüntüleri
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