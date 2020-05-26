Kepenkler kapatıldı, grafitiler ortaya çıktı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul’da da dükkanlar kepenk indirdi. Kepenklerin inmesi ile ortaya çıkan birbirinden ilginç grafitiler, megakentin görünmeyen yüzü oldu.
Rusya'da her yıl 24-25 Mayıs’ta okulların son sınıflarında okuyan öğrenciler için düzenlenen 'Son Ders Zili' etkinliği koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eğitim Bakanlığı’nın kararı üzerine ilk defa sanal ortamda gerçekleşti.
Rus artistik patinaj şampiyonu Alina Zagitova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Twitter hesabında kullanıcılar arasında yapılan oylamada Olimpiyat Stil İkonu seçildi.
Hollandalı fotoğrafçı ve şehir kaşifi Bob Thissen'in kendine has bir güzellik tanımı var. Terk edilmiş otellerin ve binaların yanında gemi mezarlıklarını da görüntüleyen fotoğrafçı, 2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrendikten sonra pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti.
21 Mayıs’ta Rusya’da ülkenin Asya-Pasifik bölgesindeki güvenliğini sağlayan Pasifik Filosu Günü kutlanıyor.
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