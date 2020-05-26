Kepenkler kapatıldı, grafitiler ortaya çıktı

Hollandalı fotoğrafçı ve şehir kaşifi Bob Thissen'in kendine has bir güzellik tanımı var. Terk edilmiş otellerin ve binaların yanında gemi mezarlıklarını da görüntüleyen fotoğrafçı, 2011 yılının başında içerisinde Fransız gemilerinin olduğu bir gemi mezarlığının olduğunu öğrendikten sonra pek çok kez gemi yıkıntılarını ziyaret etti.