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    Tahran'dan Venezüella'ya dost eli: İran'a ait petrol tankerleri El Palito limanına ulaştı

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    • Venezüella'ya ilk ulaşan İran'a ait petrol tankeri 'Fortune', ABD'nin herhangi bir müdahale girişimi ile karşılaşmadı
    • Dün Venezuela kara sularına giren 'Fortune' isimli ilk tanker, Carabobo eyaletine bağlı El Palito limanına ulaştı ve getirdiği petrol de aktarılmaya başlandı
    • Venezuela Petrol Bakanı Tarık el'İsami, İran'ın Venezuela'ya 5 gemiyle benzin göndermesini, İran'ın kardeşlik ve dayanışmasının sembolü olduğunu söyledi
    • İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedildi
    • İran'a ait Fortune isimli petrol tankerinin mürrettebatı, Venezüella'daki El Palito limanında
    • Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor
    • Venezüellalı yetkililer de İran'a ait geminin gelişini kutladı
    • Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran ve Venezüella zor zamanlarda her zaman birbirlerine destek oldular ifadesini kullandı. Fotoğrafta: Venezüella'lı petrol rafineri çalışanları, İran'ın gönderdiği petrol tankerinin gelişini beklerken
    • Fortune' tankerinin ardından ikinci tanker 'Forest' da bugün Venezüellaya ulaştı.
    • Venezüella'ya gidecek toplam 5 tankerden kalan üçünün ise yolda olduğu biliniyor. Bu üç geminin isimleri ise 'Faxon', 'Petunia' ve 'Clavel' oldukları belirtildi
    © AFP 2020 /
    Venezüella'ya ilk ulaşan İran'a ait petrol tankeri 'Fortune', ABD'nin herhangi bir müdahale girişimi ile karşılaşmadı
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104211/97/1042119726_0:125:1201:800_1200x675_80_0_0_80a659b3e7cddf9f2cb0a43c3d3ea815.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005261042121367-tahrandan-venezuellaya-dost-eli-irana-ait-petrol-tankerleri-el-palito-limanina-ulasti/

    İran'a ait 5 petrol tankerinden ilk ikisinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezüella kara sularına ulaştığı açıklandı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezüella'ya gönderildi.

    İran'a ait petrol tankerlerinin ulaştığı Carabobo eyaletine bağlı El Palito limanından görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

    Etiketler:
    Petrol, Tanker, Tahran, petrol tankeri, İran, Venezüella
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    Multimedya
    İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedildi
    Tahran'dan Venezüella'ya dost eli: İran'a ait petrol tankerleri El Palito limanına ulaştı
    Karikatür
    İran'a ait iki petrol tankeri ABD'nin müdahalesiyle karşılaşmadan Venezüella'ya ulaştı
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