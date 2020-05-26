Tahran'dan Venezüella'ya dost eli: İran'a ait petrol tankerleri El Palito limanına ulaştı

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İran'a ait 5 petrol tankerinden ilk ikisinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezüella kara sularına ulaştığı açıklandı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezüella'ya gönderildi.
İran'a ait petrol tankerlerinin ulaştığı Carabobo eyaletine bağlı El Palito limanından görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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