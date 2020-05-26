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    Kızıl Gezegen’in sırları: Mars yüzeyinde çekilen gizemli obje görüntüleri

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    • NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yarattı, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetildi
    • NASA’nın Viking 1 uzay aracı 1976 yılında Mars’ın üzerinden geçerken ikonik fotoğrafı çekti. Fotoğrafa dair herkesi heyecanlandıran şey, fotoğrafın ortasının üst tarafına doğru görülen yüz benzeri yapıydı. Mars Global Surveyor uzay aracı 2001 yılında o yüz benzeri oluşumu yeniden fotoğrafladı ve bu bölgenin sadece bir tepecik olduğunu göstermiş oldu
    • Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen bu fotoğraftaki objenin bir gök taşı olduğu düşünülüyor. Meteorun, Mars'a yakın olan Asteroid Kuşağı'ndan geldiği tahmin ediliyor
    • Mars yüzeyinde çekilen bu görüntüde kaşık andıran bir obje görülüyor
    • Curiosity’nin çektiği fotoğraflar arasında düz bir kayanın yüzeyinde, mükemmel bir küre şeklindeki bir ‘top’ ( solda, fotoğrafın üst kısmında) görülüyor. Biraz tozlu olmakla birlikte, aslında çevresindeki diğer kayalardan farklı bir rengi olduğu da görülebiliyor. NASA’daki bilimadamları ise bu fotoğrafta görülen objenin insan ya da uzaylı yapımı bir top olmadığını, yalnızca ‘katılaşma’ yoluyla oluşan bir kayacık olduğunu ifade ediyor.
    • Fotoğraftaki obje ilk bakışta Ortaçağ’da kullanılan gülleleri hatırlatıyor. Ancak bilim insanları, bunların yalnızca inanılmaz aşamalardan geçerek oluşmuş normal bir kaya olduğu görüşünde
    • NASA'nın Curiosity uzay aracının Mars yüzeyinde yaptığı keşif çalışmaları sırasında çekilen bu görüntüde görülen küçük bir obje dikkat çekiyor. Bilim insanları, bu objenin önceki keşif araçlarından kalan çöp parçası olduğunu düşünüyor
    • NASA tarafından yayınlanan bu görüntüde Mars yüzeyindeki sıradışı bir çukur dikkat çekti
    • 2014 yılında Curiosity, uyluk kemiğini andıran bu olağan üstü resimleri göndermişti. NASA bunların bir canlıya ait olabileceği iddialarını reddetmiş, kayaların rüzgar ya da su erozyonu yoluyla oluşmuş olabileceklerini belirtmişti.
    NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yarattı, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetildi
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104212/08/1042120874_0:203:1200:878_1200x675_80_0_0_ac60c39b318acd83445a9f9b0a3b6d21.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202005261042122689-kizil-gezegenin-sirlari-mars-yuzeyinde-cekilen-gizemli-obje-goruntuleri/

    NASA’ya ait uzay aracı Curiosity, 248 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars’ın yüzeyine iniş tarihi olan 6 Ağustos 2012’den bu yana Dünya’ya Mars’ta kaydettiği fotoğrafları gönderiyor. Kızıl Gezegen’in keşfi için büyük önem taşıyan bu fotoğraflardan bazıları insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor.

    İnsanların fotoğrafları çeşitli şekillerde yorumlama yetisinden ortaya çıkan bu durum, Mars’ta bulunan cisimlere farklı anlam yüklenmesine neden olabiliyor.

    Sputnik, Mars yüzeyinde bugüne kadar çekilen ve kafalarda soru işaretleri bırakan bazı görüntüleri bir galeride topladı.

    Etiketler:
    Uzay, astronomi, Kızıl Gezegen, Curiosity aracı, NASA, Mars
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    Multimedya
    NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yarattı, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetildi
    Kızıl Gezegen’in sırları: Mars yüzeyinde çekilen gizemli obje görüntüleri
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