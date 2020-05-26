Kızıl Gezegen’in sırları: Mars yüzeyinde çekilen gizemli obje görüntüleri

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NASA’ya ait uzay aracı Curiosity, 248 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars’ın yüzeyine iniş tarihi olan 6 Ağustos 2012’den bu yana Dünya’ya Mars’ta kaydettiği fotoğrafları gönderiyor. Kızıl Gezegen’in keşfi için büyük önem taşıyan bu fotoğraflardan bazıları insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor.
İnsanların fotoğrafları çeşitli şekillerde yorumlama yetisinden ortaya çıkan bu durum, Mars’ta bulunan cisimlere farklı anlam yüklenmesine neden olabiliyor.
Sputnik, Mars yüzeyinde bugüne kadar çekilen ve kafalarda soru işaretleri bırakan bazı görüntüleri bir galeride topladı.
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