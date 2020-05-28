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    200 bin TL değerindeki güvercin kümesi: İsimleri Rihanna, Pele ve Ronaldo

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    • Antalya’nın Serik ilçesinde berberlik yapan Serdar Altınoluk, yaklaşık 13-14 senedir güvercin besliyor.
    • Irak kökenli güvercinler beslediğini ifade eden Altınoluk, Bakımları, periyodik bakımları, kümeslerin temizliği her şeyi gününde yapılıyor. Günde 3 defa güvercinlerinizi saati saatine yemlemesini yapıyoruz. Gerçekten güzel ve meşakkatli bir hobi. Belki korona virüsün tedavisi, aşısı bulunur ama güvercin besleme hastalığının günümüzde tedavisi bulunamaz. Çok güzel bir uğraş bizim için dedi.
    • Toplamda 80 bin lira harcayarak oluşturdukları kümesin bugünkü değerinin 200 bin lira civarında olduğunu söyleyen Altınoluk, Pele, Rihanna ikilisini 40 bin liraya aldık. Messi ve Ronaldo kardeşleri 20’şer bin lira vererek edindik. Kümes değerimiz yaklaşık 200 bin lira. 4 çift damızlığımız var. 2 çift yavrumuz var büyümüş. Hali hazırda büyümekte olan yumurtalar, yavrular var, çıkacak olanlar var. Şu an üretimdeyiz zaten. Hayvanlara gerek vitamin gerek antibiyotik konusunda önemli bir hastalık olmadığı sürece yıllık 10 bin lira masrafı oluyor. Kuşlarımız Irak kökenli olup Saddam Hüseyin'in bu kuşlardan beslediği halen söylenir. Günümüz kuşların periyodik bakımları, sabah yemlemesiyle başlıyor. Ardından kendi dükkanıma gidiyorum diye konuştu.
    • Altınoluk, günlük 2-3 defa güvercinlerin yanına gelmeden rahat edemediğini, psikolojik olarak insanları dinlendirdiğini düşündüğünü söyledi.
    • Futbolun nasıl Messi’si varsa kendi kümesin de Messi’sinin güvercin olduğunu dile getiren Altınoluk, Messi'nin Miro ırkı bir kuş olup, paçalarının beyaz, bellerinin üstünün beyaz, kanat üslerinin de siyah olduğunu aktardı. Altınoluk, Kınalarının altın sarısı olması, paçalar dolu, kafası tepeli olduğu için kepez Miro diyoruz. Miro’nun tarihçesi yaklaşık 80 yıldır. Güvercin beslemek biz de zihinsel olarak bizde böyle rahatlık yaratıyor. Görmeden yapamıyoruz. Dükkanın stresini, insanların stresini kuşların yanına geldiğimiz zaman otomatik olarak alıyor. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz yani yanına geldiğiniz zaman şeklinde konuştu.
    © İHA /
    Antalya’nın Serik ilçesinde berberlik yapan Serdar Altınoluk, yaklaşık 13-14 senedir güvercin besliyor.
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    Antalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk, gözü gibi baktığı güvercinleri için "Koronavirüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok” dedi.

    Etiketler:
    berber, Lionel Messi, Rihanna, Ronaldo, Antalya, Güvercin
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