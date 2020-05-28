200 bin TL değerindeki güvercin kümesi: İsimleri Rihanna, Pele ve Ronaldo

Antalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk, gözü gibi baktığı güvercinleri için "Koronavirüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok” dedi.