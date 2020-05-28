Geçmişten bugüne güzelliğiyle gönüller fetheden ünlü esmer kadınlar

Esmer kadınların gayriresmi bayramını kutlama fikrinin kime ait olduğu ve ne zaman kutlanmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut olmasa da onun 2006 yılından beri kutlanan Dünya Sarışınlar Günü’ne bir nevi karşılık olarak ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Sputnik, geçmişten bugüne güzelliğiyle baş döndüren ünlü esmer kadınların fotoğraf seçkisini beğeninize sunuyor.