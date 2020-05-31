Varank 'hücre evi simülasyonlu' sanal operasyona katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde yer alan Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik etti.