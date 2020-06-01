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    Kovid-19 sürecinde kapanan Pamukkale yeniden misafirlerini ağırlıyor

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    • Yaklaşık 2.5 aydır sakin günler geçiren Pamkkale'de kapıların açılmasıyla hareketlilik görüldü.
    • Ören yeri girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçüldü.
    • Güvenlik görevlileri, turistleri sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.
    • Antalya'da yaşayan Çinli Coco Wang, Türkiye'de yaşadığı için şanslı olduğunu belirterek Uzun zamandır ülkenizde yaşıyorum. Turizm işiyle uğraşıyoruz. Koronavirüs nedeniyle gelememiştim. Bugün izin çıkınca hemen geldim. Akşam saatlerine kadar gezmeyi planlıyorum dedi.
    • Travertenlerde yürüyen misafirler sık sık fotoğraf çektirdi.
    © AA / Ata Gündüz Kurşun
    Yaklaşık 2.5 aydır sakin günler geçiren Pamkkale'de kapıların açılmasıyla hareketlilik görüldü.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202006011042161912-kovid-19-surecinde-kapanan-pamukkale-yeniden-misafirlerini-agirliyor/

    Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

    Geçen yıl 2 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

    Kontrollü sosyal hayata geçişle Pamukkale de bugün misafirlerine kapılarını açtı.

    Pamukkale'nin 74 gün kapalı kaldığını anlatan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, "Bu güzellikten insanlarımız mahsur kalmıştı ama tarihinde hiç olmadığı kadar travertenleri en iyi şekilde dinlendirdik ve su bırakma işlemi yaptık. Pamukkale artık daha beyaz. Ören yerinde aynı anda 750 misafirimizin gezmesini sağlayacağız. Beyaz cennetimizi tüm dünyayla buluşturma adına ve eski güzel günlerine kavuşturmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Pamukkale'ye 10.00-19.00 saatlerinde herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    Turist, Turizm, Kovid-19, Koronavirüs, Pamukkale, Türkiye
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