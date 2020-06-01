Kovid-19 sürecinde kapanan Pamukkale yeniden misafirlerini ağırlıyor

Geçen yıl 2 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

Kontrollü sosyal hayata geçişle Pamukkale de bugün misafirlerine kapılarını açtı.

Pamukkale'nin 74 gün kapalı kaldığını anlatan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, "Bu güzellikten insanlarımız mahsur kalmıştı ama tarihinde hiç olmadığı kadar travertenleri en iyi şekilde dinlendirdik ve su bırakma işlemi yaptık. Pamukkale artık daha beyaz. Ören yerinde aynı anda 750 misafirimizin gezmesini sağlayacağız. Beyaz cennetimizi tüm dünyayla buluşturma adına ve eski güzel günlerine kavuşturmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Pamukkale'ye 10.00-19.00 saatlerinde herkesi bekliyoruz" diye konuştu.