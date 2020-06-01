Kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2.5 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı. İşletmeciler müşterileri için hijyeni sağladıklarının altını çizdi.

Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı.

Bu kapsamda 21 Mart'tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk kapatan restoran ve kafeler, bugün itibariyle hizmete başladı.

Kepenk açan işletmelerde, belirlenen kurallar dahilinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak hizmet veriliyor. Ayrıca doğrudan temasa neden olan iskambil, okey, tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmeyen işletmelerde, vatandaşların sağlığını korumak için birçok tedbir alındı.

Girişine el dezenfektanı konulan mekanlarda müşteriler, masalara sosyal mesafe kuralına uygun oturmaları için yönlendirildi.