Seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından otogarlarda yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığı'nca 14 büyükşehir ile Zonguldak için uygulanan seyahat sınırlamasının kaldırıldığı ilk günde otobüs firmaları yoğun talebe yetişebilmek için ek seferler düzenliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2.5 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı. İşletmeciler müşterileri için hijyeni sağladıklarının altını çizdi.
Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından turistleri yeniden ağırlamaya başladı.
2006 yılından beri her yıl 31 Mayıs’ta Dünya Sarışınlar Günü kutlanıyor.
Karadenizli iş adamı Cemal Işıldak’ın geçen yıl Eylül ayında tırlarla İstanbul’dan Muğla’ya taşıdığı 380 yolcu kapasiteli hurda Airbus A300 uçağı restoran olarak hizmet vermeye başlamıştı. Koronavirüs salgını sonrası faaliyetine ara veren Uçak Park, bakanlığın belirlediği kriterlere göre düzenleme yaparak yeni sezonda konuklarını ağırlayacak.
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