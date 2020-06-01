Sputnik foto muhabirlerinin gözüyle ABD’deki Floyd protestoları

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd için ülke genelinde yaklaşık bir haftadır düzenlenen protesto gösterilerine pazar akşamı da devam edildi.

Boston’dan San Francisco’ya binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek, ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı 'Siyahların hayatı önemli', 'Nefes Alamıyorum' yazılı pankart ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

Sputnik fotoğraf muhabirlerinin görüntülediği ABD’yi sarsan protesto gösterileri, derlediğimiz seçkide.