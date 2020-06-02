Gümüşhane'de koronavirüse karşı 'maskeli gelinlik' üretildi: Değişik bir his

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Daha önce pestil, köme ve kuşburnu motifleriyle sıra dışı gelinlikler tasarlayan Ayşegül Öznur Parlak, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında hazırladığı maskeli gelinliği tanıttı.
Daha önce kentin yöresel ürünleri pestil, köme ve kuşburnu motifleriyle süslü gelinlikler tasarlayan Parlak, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılacak düğünlerde önlemlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maskelerle süslediği bir gelinlik tasarladı.
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