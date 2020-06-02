Dünyanın uzaya açılan kapısı Baykonur Uzay Üssü 65 yaşında

Dünyada aktif çalışan 15'ten fazla uzay üssünün en büyüğü sayılan Baykonur, astronotların uzaya en çok gönderildiği yer konumunda bulunuyor. Bugüne kadar Baykonur'dan bin 200'den fazla taşıyıcı roket ve bin 300'den fazla araç uzaya gönderildi.