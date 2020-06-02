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    Dünyanın uzaya açılan kapısı Baykonur Uzay Üssü 65 yaşında

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    • Dünyada aktif çalışan 15'ten fazla uzay üssünün en büyüğü sayılan Baykonur, astronotların uzaya en çok gönderildiği yer konumunda bulunuyor. Bugüne kadar Baykonur'dan bin 200'den fazla taşıyıcı roket ve bin 300'den fazla araç uzaya gönderildi.
    • Soyuz T-3 uzay aracının mürretebatı Baykonur'dan fırlatılış öncesi, 1980
    • İlk insan yapımı uydu Sputnik 1'in fırlatılması (4 Ekim 1957), ilk insanlı yörünge uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin'in aracı Vostok 1'in fırlatılması (12 Nisan 1961), uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova'yı taşıyan uzay aracının fırlatılması (1963) Baykonur Üssü'nden gerçekleştirildi. Fotoğrafta: Gagarin'i uzaya taşıyan Vostok 1 aracının fırlatılma anı, 1961
    • Tüm Sovyet insanlı uzay araçları, ay ve gezegen sondaları Baykonur Üssü'nen fırlatıldı Fotoğrafta: Sovyet yapımı Soyuz-14 uzay aracının fırlatılışı öncesi hazırlıklar, 1974
    • Kazakistan'ın güneybatısındaki Seyhun nehri kıyısında kurulan Baykonur Uzay Üssü, soğuk savaş yıllarında Sovyet uzay araştırmalarının sembolü oldu. Fotoğrafta: Proton-M taşıyıcı roketinin Baykonur'dan fırlatılışı
    • 1980-1990 yılları arasında Mir uzay programını destekleyen Baykonur Üssü, Columbia felaketinden sonra ABD'nin uzay mekiği programına ara vermesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tek destekleyici üssü haline geldi.
    • Dünyanın nefesini tutarak izlediği uzay yarışı Baykonur'dan yönetildi. Üs bu güne kadar 1200'den fazla taşıyıcı roket, 1300'den fazla uzay aracı ve 100'den fazla kıtalararası balistik füzenin uzaya gönderilmesiyle ünlü.
    • SSCB'nin dağılmasından sonra Kazakistan'a devredilen Baykonur Uzay Üssü, günümüzde 2050 yılına kadar Rusya tarafından kiralanmaktadır
    • 6 bin 717 kilometrekare araziye yerleşen Baykonur Uzay Üssünde 52 roket fırlatma tesisi, 34 teknik kompleks, yüksek sınıfta 2 havaalanı, 5 iniş alanı, meteor ve iyonosfer merkezleri, 3 uzay gemisi için yakıt doldurma istasyonu, 5 kontrol kulesi, 9 kontrol merkezi, bin 500 kilometre füze deneme alanı ve 4 kıtalararası balistik füze fırlatma platformu bulunuyor. Fotoğrafta: Sovyet kozmonotu Yuriy Gagarin uzay yolculuğuna giderken, 1961
    • Dünyanın ilk uzay üssünün Baykonur'un inşaatına dair karar tam 65 sene önce 12 Şubat 1955 tarihinde alındı
    • Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nde bulunan uzaya giden ilk kozmonot Yuriy Gagarin anıtı. Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu Baykonur'da başladı
    © Sputnik / Grigoriy Sysoyev
    Dünyada aktif çalışan 15'ten fazla uzay üssünün en büyüğü sayılan Baykonur, astronotların uzaya en çok gönderildiği yer konumunda bulunuyor. Bugüne kadar Baykonur'dan bin 200'den fazla taşıyıcı roket ve bin 300'den fazla araç uzaya gönderildi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104216/93/1042169334_0:512:2729:2048_1200x675_80_0_0_11e32f4858ec83ebfbd000f344e214a8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202006021042173880-dunyanin-uzaya-acilan-kapisi-baykonur-uzay-ussu-65-yasinda/

    Tam 65 sene önce 2 Haziran 1955 tarihinde dünyanın ilk uzay üssü Baykonur hizmete girdi.

    Hem ilk yapay uydu Sputnik-1'in fırlatıldığı, hem de uzayda ilk insan Yuriy Gagarin'in tarihi uzay yolculuğunun başladığı uzay üssü olan Baykonur 65. yaşını kutluyor.

    Uzmanların 'dünyada uzaya en kolay çıkılacak yer' olarak tanımladıkları Baykonur Üssü’nün tarihi ve günümüzdeki haline dair bilgiler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Uzay, Baykonur Üssü
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    Multimedya
    İlk insan yapımı uydu Sputnik 1'in fırlatılması (4 Ekim 1957), ilk insanlı yörünge uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin'in aracı Vostok 1'in fırlatılması (12 Nisan 1961), uzaya çıkan ilk kadın Valentina Tereşkova'yı taşıyan uzay aracının fırlatılması (1963) Baykonur Üssü'nden gerçekleştirildi. Fotoğrafta: Gagarin'i uzaya taşıyan Vostok 1 aracının fırlatılma anı, 1961
    Dünyanın uzaya açılan kapısı Baykonur Uzay Üssü 65 yaşında
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