Dünyanın uzaya açılan kapısı Baykonur Uzay Üssü 65 yaşında

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Tam 65 sene önce 2 Haziran 1955 tarihinde dünyanın ilk uzay üssü Baykonur hizmete girdi.
Hem ilk yapay uydu Sputnik-1'in fırlatıldığı, hem de uzayda ilk insan Yuriy Gagarin'in tarihi uzay yolculuğunun başladığı uzay üssü olan Baykonur 65. yaşını kutluyor.
Uzmanların 'dünyada uzaya en kolay çıkılacak yer' olarak tanımladıkları Baykonur Üssü’nün tarihi ve günümüzdeki haline dair bilgiler, Sputnik’in galerisinde.
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