Nisarga Kasırgası Hindistan’da etkili olmaya başladı: Kovid-19 hastaları tahliye edildi

Umman Denizi'nde oluşan ve son 70 yılda Mumbai’yi vuracak en kötü kasırga olduğu ifade edilen Nisarga Kasırgası, Hindistan'ın Maharaştra eyaleti kıyılarına ulaştı. Kasırga yüzünden Kovid-19 hastalarının tahliye edildiği belirtildi.
Tam 65 sene önce 2 Haziran 1955 tarihinde dünyanın ilk uzay üssü Baykonur hizmete girdi.
Daha önce pestil, köme ve kuşburnu motifleriyle sıra dışı gelinlikler tasarlayan Ayşegül Öznur Parlak, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında hazırladığı maskeli gelinliği tanıttı.
ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd için ülke genelinde yaklaşık bir haftadır düzenlenen protesto gösterilerine pazar akşamı da devam edildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 14 büyükşehir ile Zonguldak için uygulanan seyahat sınırlamasının kaldırıldığı ilk günde otobüs firmaları yoğun talebe yetişebilmek için ek seferler düzenliyor.
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