Yıldız oyuncu, BM İyi Niyet Elçisi ve 6 çocuk annesi Angelina Jolie, 45 yaşında

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Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü ABD’li oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün 45. doğum gününü kutluyor.
Hollywood’un en yüksek gelirine sahip olan aktrislerden Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak savaştan etkilenen bölgelerdeki cinsel şiddeti durdurmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla da biliniyor.
Güzelliği ve profesyonelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
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