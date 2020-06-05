Kapalıçarşı'ya 3 günde 112 bin ziyaretçi

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi, ticaretin merkezi konumundaki tarihi Kapalıçarşı, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından 1 Haziran tarihinde yeniden kapılarını açtı.

Toplam 21 kapısından 11’i açılan çarşının ziyaretçi sayısı koronavirüs öncesine göre düşük kalsa da alınan önlemler ve atılan normalleşme adımlarıyla çarşı, eski hareketli günlerine hazırlanıyor. Salgından önce günlük ortalama 140 bin kişinin ziyaret ettiği çarşıyı ilk gün 35 bin 678, ikinci gün 45 bin 683, üçüncü gün ise 30 bin 799 kişi ziyaret etti.

Önlemler devam ediyor

Normalleşme süreci ve alınan önlemlerle Kapalıçarşı esnafının büyük çoğunluğu hafta başından bu yana faaliyetlerine başladı. Henüz kepenk açmayan dükkan sahiplerinin ise son hazırlıklarını tamamlayıp işbaşı yapması bekleniyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni dönemde ziyaretçilerini beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Çarşımızın ziyarete kapalı olduğu dönemde belli aralıklarla çarşımızı dezenfekte ettirdik. Açılıştan önce ise büyük bir temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik. 21 kapısından 11'i açılan çarşımızın girişlerinde güvenlik görevlileri ziyaretçilere Kovid-19’dan korunma kuralları ile ilgili uyarılarda bulunacak. Maskesiz hiç kimse içeriye alınmayacak ve bütün girişlerde ziyaretçilerin ateşi ölçülecek. Sosyal mesafeye uyulması konusunda çarşı içinde sık sık anonslar yapılacak. Çarşının girişinde ve içerisinde sosyal mesafenin sağlanması için yerlere uyarı işaretleri yapıştırıldı. Mağazalar için Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 kuralı anlatan afişler bastırıldı ve dağıtıldı. Hem ziyaretçilerimizden hem de esnafımızdan bu kurallara riayet etmesini önemle rica ediyoruz.”