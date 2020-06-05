Dünyanın dört bir yanından drone ile çekilmiş kuşbakışı manzaralar

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçları (drone) ile havadan çekilen görüntüler adeta görsel bir boyut kazanıyor.

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun da artık kullandığı droneler, hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.

Dünyanın dört bir yanından drone ile çekilmiş kuşbakışı görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.