Dünyanın dört bir yanından drone ile çekilmiş kuşbakışı manzaralar

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun da artık kullandığı droneler, hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.
Dünyanın dört bir yanından drone ile çekilmiş kuşbakışı görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.
İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçları (drone) ile havadan çekilen görüntüler adeta görsel bir boyut kazanıyor.
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun da artık kullandığı droneler, hayatın pek çok alanında insanlara yardımcı olmaya başladı.
Dünyanın dört bir yanından drone ile çekilmiş kuşbakışı görüntüler, Sputnik’in seçkisinde.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerin devam ettiği tarihi Kapalıçarşı'ya ilk 3 günde 112 bin 160 ziyaretçi geldi.
Üç Altın Küre, iki Sinema Oyuncuları Derneği, bir de Oscar ödüllü ABD’li oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie, bugün 45. doğum gününü kutluyor.
Romanya’da bir ayakkabıcı, sosyal mesafenin korunabilmesi için 45 santimden uzun ayakkabı üretti. Maliyeti 115 dolar ayakkabının şimdiye kadar 5 kişi tarafından sipariş edildiği belirtildi.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)