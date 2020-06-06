10 Nisan'dan bu yana kısıtlama olmayan ilk hafta sonu: Vatandaşlar balık tuttu, alışveriş yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar sokağa çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararıyla birlikte Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla 'yeni normalleşme süreci' başladı. Bu kapsamda 10 Haziran'dan bu yana uygulanan 'cumartesi-pazar sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması' ilk kez bu hafta sonu uygulanmadı.

İstanbul'da sokağa çıkan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı. Kimi Galata Köprüsü'nde balık tuttu, kimi Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de alışveriş yaptı.

Salacak Sahili de, vatandaşların uğrak mekanlarından biri oldu.