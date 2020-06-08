Okyanus derinliklerinden sıradışı canlıların görüntüleri

Tüm dünyada her yıl 8 Haziran, denizlerin insanoğlu için yaşamsal önemini hatırlatmak amacıyla 'Dünya Okyanuslar Günü' olarak kutlanıyor.

Birçok ülke, 2009 itibarıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Okyanuslar Günü ilan edilen bu özel günü Rio de Janeiro'da 1992'de düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan bu yana kutluyor. Dörtte üçü sularla kaplı olan ve uzaydan bakıldığında mavi görünen yerkürenin "Mavi Gezegen" diye adlandırılmasına ilham olan okyanusların korunması, doğadaki yaşam döngüsünün devamı ve sürdürülebilir kalkınma için hayati önem arz ediyor.

Sputnik, bu özel günde okyanus derinliklerinde yaşayan sıradışı canlıların görüntülerini bir galeride topladı.