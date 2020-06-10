İsrail polisinin otizmli Filistinliyi öldürmesi protesto edildi

Yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla’ya akın akın tatilci geldiğini belirtti.