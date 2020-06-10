İsrail polisinin otizmli Filistinliyi öldürmesi protesto edildi

Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.
Fotoğrafçılık dünyasında uluslararası düzeyde yılın en önemli olayları arasında görülen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin bu yıl kazananları belli oldu.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolculara yardımcı olması için kullanılan 'Aerobot' adlı robot, koronavirüs önlemleri konusunda da uyarılarda bulunuyor.
Prestijli uluslararası fotoğraf yarışmalarından biri olan IPA One Shot Movement Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.
Yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla’ya akın akın tatilci geldiğini belirtti.
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