Van Kedisi Villası’nda yeni kurallarla açılış hazırlığı: ‘Kediler insanları özledi’

Batı Kudüs'ün Safra Meydanı'ndaki Kudüs Belediye binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince şehit edilmesini protesto etti. İsrail polisi, düzenlenen başka bir gösteriye de müdahale ederek 3 Filistinli kadını gözaltına aldı.