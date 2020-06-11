Van Kedisi Villası’nda yeni kurallarla açılış hazırlığı: ‘Kediler insanları özledi’

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Van Kedisi Villası, normalleşme süreci kapsamında getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, pandemi süreci bitinceye kadar gelen ziyaretçilerin kedilerle temasının olmayacağını belirterek, "En kısa sürede kedi evimizi ziyarete açacağız ama kesinlikle gelen ziyaretçilere kural ihlaline müsaade etmeyeceğiz" dedi.
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