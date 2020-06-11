Gelecekten gelmiş ulaşım aracı Hyperloop

Hollandalı Hardt Hyperloop isimli bir girişim, Amsterdam ile Avrupa şehirleri arasındaki yolculuk için yeni bir hyperloop sistemi geliştirdi.

Otomobillerden daha güvenli, çevreye uçaklardan daha az zarar veren ve karada trenlerden daha hızlı gidebilecek Hyperloop ulaşım aracı, saatte neredeyse bin km/sa hıza ulaşabiliyor. Hava ve demiryolu taşımacılığını birleştiren bu sistemin 2040 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor.

Doğaya zarar vermemekle birlikte zarar veren yöntemlerin de etkisini azaltabilecek yeni aracın resimleri ile ilgili bilgiler, Sputnik’in galerisinde.