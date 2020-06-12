Kuşadası’nın ilk köpek parkı hizmete açıldı

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Daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, temalı parklarla dikkat çekiyor. Futbol temalı Mehmet Alkışlı Parkı ve kitap temalı Muzaffer İzgü Parkı’nın ardından Türkmen Mahallesi’nde köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitimi için açılan köpek parkı hayvanseverler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Kuşadası Belediyesi, köpeklerin sahipleriyle birlikte şehir ortamında daha keyifli ve özgür zaman geçirebilecekleri yeni eğitim ve oyun parkını tamamladı. Toplam 650 metrekare alan üzerine yapılan parkta 12 adet köpek oyun ünitesi, 5 adet bank ve hayvanların su içmesi için 2 tane de suluk bulunuyor.
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