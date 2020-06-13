Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı

Daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, temalı parklarla dikkat çekiyor. Futbol temalı Mehmet Alkışlı Parkı ve kitap temalı Muzaffer İzgü Parkı’nın ardından Türkmen Mahallesi’nde köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitimi için açılan köpek parkı hayvanseverler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.