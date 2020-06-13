Normalleşme süreci ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı

İstanbul’da yeni tip koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı. Kimi vatandaşlar mangal yaparken kimileri ise denize girdi.
Daha yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, temalı parklarla dikkat çekiyor. Futbol temalı Mehmet Alkışlı Parkı ve kitap temalı Muzaffer İzgü Parkı’nın ardından Türkmen Mahallesi’nde köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitimi için açılan köpek parkı hayvanseverler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Hollandalı Hardt Hyperloop isimli bir girişim, Amsterdam ile Avrupa şehirleri arasındaki yolculuk için yeni bir hyperloop sistemi geliştirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Van Kedisi Villası, normalleşme süreci kapsamında getirilen yeni kurallarla açılış için hazırlanıyor.
Batı Kudüs'ün Safra Meydanı'ndaki Kudüs Belediye binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince şehit edilmesini protesto etti. İsrail polisi, düzenlenen başka bir gösteriye de müdahale ederek 3 Filistinli kadını gözaltına aldı.
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