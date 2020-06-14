Uzungöl'e çevre düzenlemesiyle yeni çehre

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104224/72/1042247281_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_0d69fdc415954f5f9cd7d0df6c520b26.jpg
Sputnik Türkiye
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdntr2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://tr.sputniknews.com/foto/202006141042247444-uzungole-cevre-duzenlemesiyle-yeni-cehre/
Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi’nin ihale hazırlıklarına başlandı.
İlk etabı 30 Haziran’da ihaleye hazırlanan proje kapsamında; görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin yapılabileceği ortamın sürdürülebilir olarak yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)