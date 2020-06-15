Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda ilk kadın mürettebatı oluşturuldu

Mürettebat St. Petersburg’daki Askeri Deniz Filosu Eğitim Merkezi’nde üç ay süren ilk hazırlık aşamasından geçti. Kadın denizcilerin eğitim sürecinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’nda P-834 devriye gemisi için kadın mürettebat oluşturuldu.
Mürettebat St. Petersburg’daki Askeri Deniz Filosu Eğitim Merkezi’nde üç ay süren ilk hazırlık aşamasından geçti. Kadın denizcilerin eğitim sürecinden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi’nin ihale hazırlıklarına başlandı.
İstanbul’da yeni tip koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı. Kimi vatandaşlar mangal yaparken kimileri ise denize girdi.
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Hollandalı Hardt Hyperloop isimli bir girişim, Amsterdam ile Avrupa şehirleri arasındaki yolculuk için yeni bir hyperloop sistemi geliştirdi.
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